O-svoje-nie?

Ste matkou bez dieťaťa? Existujú možnosti, ktoré by mohli pomôcť. Nie každá z nich zarezonuje u každého páru. Ale mohlo by byť zaujímavé o nich aspoň uvažovať.

V mnohých článkoch a brožúrach čítame informácie o tom, ako žena dokáže zistiť, či je tehotná, aké testy si treba kúpiť, aby si budúce mamičky mohli byť istejšie výsledkom. Z rôznych portálov na nás vyskakujú informácie o prvých príznakoch a všetkých telesných a duševných zmenách, ktorými tehuľky prechádzajú. Odkiaľ sa má ale žena dozvedieť, čo môže urobiť, keď sa príznaky nedostavia a aj tie najcitlivejšie testy dokážu byť zákerne negatívne? Ste aj vy matkou bez dieťaťa?

Mladý pár skočí do manželstva, každý si naďalej funguje vo svojom zamestnaní, kým nepríde deň D1. Tehotenstvo. Celý život je hore nohami. Po prvotnom šoku sa všetci začnú tešiť a pripravovať sa na príchod bábätka. Mohol by to byť dokonalý príbeh. Alebo príde deň D2. Párik sa rozhodne mať dieťa. Ak sa v našom scenári a v tomto rozhodnutí ešte udeje: snažíme sa už roky a ani doktori nám nevedia pomôcť, ženami (ale i mužmi) môžu začať lomcovať rôzne pocity. Smútok, nespokojnosť, nedôvera v seba samého, úzkosť,... A ešte veľa iného. O takýchto situáciách sa až toľko nepíše. Články, ktoré často preskočia túto fázu vzťahu, sa (akoby plynule) napoja na nefungujúce manželstvo v čase, keď to už pod pokrývkou riadne vrie. Keď ju odkryjeme, nájdeme v hrnci návody ako sa rýchlo a bezbolestne rozviesť. Stop! Ešte nie! Poďme naspäť ku dňu D2 a k chvíľam beznádeje. V tomto čase sa totiž dá ešte veľa zmeniť.

1. Ako ďalej?

Dôležitá je intimita. Nemusia to byť zrovna dlhé hodiny strávené s partnerom v posteli. Môže ísť o objatia, rozhovory, úprimné zdieľanie svojich myšlienok. Všetko, čo by malo ísť von a zostáva zamknuté, neskôr smrdí.

2. Rozhodnutie

V úprimných rozhovoroch sa často skrýva viac, ako si sami momentálne dokážeme predstaviť. Niektoré páry môžu prísť na to, že so snahou o dieťa definitívne končia a že si zariadia život podľa iného scenára. Takéto rozhodnutie nie je zlé. Všetko, čo vás urobí šťastnejšími, ako ste boli doteraz, sa počíta. Možno budete tráviť čas v práci, zostanete verní svojej záhrade a chatke niekde mimo civilizácie, alebo sa rozhodnete chovať domáce zvieratá akéhokoľvek druhu. Alebo všetko dokopy. Nik vám do tohto rozhodnutia nemôže hovoriť, pretože každá cesta vie byť správna. Možno ale cítite, že už rodičmi ste. Akurát vám chýba dieťa. Ak je to tak, máte niekoľko možností, ako z tejto bezdetnej situácie von. Pojem adopcia (alebo aj osvojenie) ste už určite niekde počuli. Možno vám niečo hovoria aj pojmy adopcia na diaľku, pestúnska starostlivosť, profesionálni rodičia, ale nejaký pár z Dolnej Chlebovej vraj už adoptoval a nejako to s tým dieťaťom nedopadlo. A ani s rodičmi. Ak ste sa rozhodli nebáť sa strašidelných príbehov o rodinách s adoptovanými deťmi, možno sa nezľaknete ani rozhodnutia dozvedieť sa o tejto téme viac.

3. Osvojenie (o-svoje-áno)

Nič ešte nie je isté, budeme sa teda zamýšľať len v čisto teoretickej rovine. Prešli ste si fázou smútku a úprimných rozhovorov a obaja ste slobodne prijali rozhodnutie adoptovať. V prvom rade vám chcem pogratulovať. Ste odvážni. Cesta k tomuto rozhodnutiu určite nebola ľahká a ani proces osvojenia, žiaľ (alebo našťastie?), nie je možné vybaviť za pár týždňov, ani mesiacov. V niektorých prípadoch ani rokov. Nezúfajte, poznáte predsa to porekadlo o horúcej kaši.

V prvom rade je potrebné informovať sa, aké dokumenty je potrebné a na akých úradoch vlastne treba odovzdať. Najspoľahlivejšou možnosťou je navštíviť ÚPSVaR v mieste bydliska. Do rúk dostanete veľmi slušný zoznam, ktorý každého budúceho adoptívneho rodiča (snáď neodradí ale) povedie. Nebudem klamať, keď poviem, že toho, čo od vás štát bude požadovať, je dosť. Nerozčuľujte sa nad byrokraciou a pustite sa do obchádzania lekára, zamestnávateľa, a i. Vypíšte žiadosť a zodpovedzte všetky možné otázky z dotazníkov. A potom ich s úsmevom na tvári podajte pracovníčke úradu.

Papiere na úrad ste podali, ste v zozname čakateľov na zaradenie do evidencie žiadateľov. Nasleduje príprava na rodičovstvo, príprava na prijatie už raz opusteného dieťaťa. Takéto stretnutia organizuje napr. n.o. Návrat alebo Úsmev ako dar. Termín prvého stretnutia si dohodnete telefonicky alebo mailom. Čas prípravy by pre vás malo byť uistením, že ste sa rozhodli správne a ujasnením si hraníc, čo pri výbere dieťaťa budete zvládať akceptovať. Možno ste rodičmi dvojičiek, možno je vám už dávno blízka myšlienka adoptovať dieťa s nejakým zdravotným znevýhodnením alebo sa vidíte, ako beháte po záhrade so synom alebo dcérou rómskeho pôvodu akéhokoľvek veku. V tomto prípade musíte počítať s priamou úmerou. Čím budú vaše požiadavky na dieťa náročnejšie, tým dlhší čas si naň budete musieť počkať. A naopak. Je úžasné, že hoci svet okolo má isté stereotypy a predpoklady života a správania, ľudia ich mať nemusia. Dôležité je vedieť, čo chcete a dokážete zvládnuť. Po stretnutiach už budete oficiálne zapísaní do zoznamu čakateľov a mali by ste byť pripravení aj na príchod potomka. Ak sa tak nestane, je to v poriadku. Neistí pravdepodobne budete do chvíle, kým vám nezavolajú, že existuje dieťa. A možno aj potom. Majte na mysli to, čo už dávno viete. Že vy ste už boli rodičmi. A od dnešného dňa ste nimi aj s dieťaťom. Už len chvíľku a osvojenie sa môže zmeniť na o-svoje-áno.

Najkrajšie na živote je sloboda. Stačí len vedieť, čo vám slobodu dáva, hovoriť o tom a rozhodnúť. Každé takého rozhodnutie je správne.