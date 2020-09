Každý začiatok je ťažký (Aller Anfang ist schwer)

V nemčine existuje veľmi výstižný frazeologizmus Aller Anfang ist schwer. Čo všetko so sebou prináša proces osvojenia a bezprostredný čas pred rozhodnutím adoptovať? Ak to neviete, blog je písaný práve pre vás.

Ak ste môj blog začali čítať, pravdepodobne hľadáte odpovede na otázky, ktoré nie je ľahké vysloviť. Verte mi, aj ja som hľadala. Chcem vás povzbudiť vo vašej situácii a okrem toho vám dodať silu, aby ste tento náročný proces nevzdali.

Neviem, kedy sa túžba mať deti zrodila u vás, v mojom živote táto otázka nikdy nepadla. Totiž, aby som bola presná, nikdy som si túto otázku položiť nemusela. Nejasný bol len počet. V mojich rozmarných detských časoch som sa pohrávala s myšlienkou mať ich päť. Ja viem, je to príliš veľa, dnes to už viem. Túžba mať deti a byť v ich spoločnosti bola v mojom živote taká silná, že rozhodla aj o mojom budúcom povolaní. Po vysokej škole som stala učiteľkou. Aby sa mi splnil aj ten najkrajší sen, musela som absolvovať ešte jednu dôležitú (a dosť tŕnistú) cestu, kým som stretla môjho ľavého. Nepohoršujte sa, prosím, nie je to žiadna irónia. Srdce predsa bije vľavo. A tak sme sa vzali.

Moje predsavzatie mať päť detí sa zmenilo, vyškrtla som z neho jedny dvojčatá. :) S výsledkom sme boli obaja spokojní. Budeme mať tri krásne zdravé deti. Proces výroby nemusím opisovať, myslím, že ho dobre poznáte. Poviem len, že sme sa namakali. Prešli sme si rôznymi situáciami, ktoré nám naznačovali, že niečo nie je v poriadku. Každý nám hovoril, že je veľa párov, ktoré sa dlhé roky snažili a nič a potom to prišlo. A tak sme absolvovali rôzne vyšetrenia, ktoré ani jednému z nás neboli príjemné. Tí, ktorí to zažili, rozumejú. Po štyroch rokoch jeden test konečne prezradil viac. Biologické dieťatko mať nebudeme. Nik nám nepovedal, že aj takých párov je dosť.

A teraz prichádza na scénu blog, ktorý čítate. Tento blog vám chce pomôcť. Chce pomôcť aj nám zorientovať sa vo svete adopcie a všetkej tej byrokracie, ktorá na vás ešte len čaká. Chce priniesť objektívne informácie o čakacích dobách v regiónoch Slovenska, o možnostiach, ktoré pomôžu urýchliť (resp. spomalia) celý proces adopcie, rovnako však chce byť pri vás v tých ťažkých chvíľach, ktoré určite prídu.

Ak ste dospeli k rozhodnutiu, že adoptované dieťa môže byť rovnako ľúbené a vaše, poďte do toho s nami.

Hlboký nádych - začíname.