Prvé kroky

Čím by si chcel byť, keď budeš veľká/ý? Chcem byť milujúcim rodičom. To príde samo. Ibaže by neprišlo...

Prvým krokom, ktorý je nutné urobiť pred tým, ako sa rozhodnete absolvovať proces adopcie (osvojenia), je zodpovedanie si otázok. Samozrejme, robte to vo dvojici.

Je nutné, aby ste sa s partnerom/partnerkou zhodli na rovnakom postupe a hlavne na tom, aké dieťa by ste chceli prijať do svojej rodiny. Celá táto úvodná "ceremónia" je naozaj náročná a netreba ju podceniť. Otázky, ktorým sa možno budete chcieť vyhnúť vo dvojici, si na vás počkajú. Prekvapia vás v spoločnosti cudzieho človeka. To nemusí byť príjemné. Ak nemáte predstavu, čo sa môžu úrady pýtať, je viac ako potrebné kliknúť na tento link:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/dotaznik.pdf

Pred vami sa otvorí dotazník, ktorý bude skôr či neskôr potrebné vyplniť. Dám vám len jednu radu: buďte pri vypĺňaní k sebe obaja absolútne úprimní.

Tento dotazník spolu so žiadosťou o zapísanie do zoznamu žiadateľov, dokladom o majetkových pomeroch (napr. potvrdenie o príjme) a správou o zdravotnom stave záujemcu o náhradnú rodinnú starostlivosť (správa od lekára) podáte na určenom Ústredí sociálnych vecí a rodiny (v sídle kraja).

Byrokracie je veľa a vraj bude viac. Ale myslite na to, že každým odovzdaným dokumentom ste bližšie k vysnívanému cieľu. Ja som na to myslela každý deň.

O osobnom stretnutí s pracovníčkou ÚPSVaR bude nasledujúci krátky článok. Zatiaľ všetkým prajem veľa lásky a sily pri vypĺňaní a sumarizácii potrebných dokumentov.

A nezabudnime (či už blog čítajú ženy alebo muži): Nie sme v tom sami... :)