O-svoje-áno (krok druhý)

Koľko hodín treba stráviť uvažovaním o rodičovstve? Vo svojom živote človek postupne odhaľuje niekoľko ciest. Nič, čo v sebe nesie veľkú hodnotu, nie je ľahké získať. Ale tak by to predsa malo byť.

Ukázalo sa, že aj na úradoch môžu pracovať milé (a zároveň kompetentné) osoby. Pred prvým stretnutím sa človek cíti veľmi neisto. Je to nový smer, nová cesta, ktorú vo vašom okolí možno ešte nikto nevidel a nevyskúšal. Je to úplne v poriadku. Táto veta odo mňa pravdepodobne bude prichádzať často – naučila som sa ju počas príprav na osvojenie a dnes jej už takmer dokážem rozumieť. Keď si človek uvedomí, že je normálne mať strach, obavy a že nie je komu sa za tieto pocity ospravedlňovať, je to úľava. Nie ste prví adoptívni rodičia, ktorí klopú na dvere zodpovedného úradu. A určite ani poslední.

Prvé stretnutie má v sebe zvyčajne veľa otázok, ale (čo mňa veľmi milo prekvapilo) aj odpovedí. Jediným sklamaním môže byť, že nie všetky informácie a dokumenty, ktoré potrebujete sú dostupné online na samotnej stránke ÚPSVaRu. Ale! Pracovník úradu vám dokáže podať relevantné informácie a okrem toho (ja verím, že je to bežný postup) vám všetko môže poslať aj emailom. Netreba si teda nič zapisovať, stačí sa sústrediť na fakty a nezabudnúť sa opýtať na otázky, ktoré vás zaujímajú. Mohlo by to byť napríklad: čakacia doba, momentálny stav (koľko ľudí k tomu ktorému dňu čaká na osvojenie), spôsob oslovovania adoptívnych rodičov zo zoznamu čakateľov. Tieto, ale aj iné otázky aj s ich odpoveďami nájdete v ďalšej časti blogu. Zodpovie nám ich (milá a kompetentná pracovníčka ÚPSVaRu) Mgr. Zuzana Haťapková.

A tu už nájdete zoznam, ktorý je potrebné na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny skompletizovaný odovzdať:

Žiadosť na zapísanie do zoznamu žiadateľov (vypĺňa manželský pár spoločne, resp. jednotlivec čakajúci na adopciu)

Súhlas žiadateľov – zisťovanie, či nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností (vypĺňa manželský pár spoločne, resp. jednotlivec čakajúci na adopciu)

Notárom overená fotokópia sobášneho listu (prípadne fotokópiu rozsudku o rozvedení)

Príjmy každého zo žiadateľov za posledných 12 mesiacov od podania žiadosti

LV z katastra pri vlastníctve bytu/domu – potrebný k majetkovým pomerom žiadateľov

Dotazník (vyplní každý zo žiadateľov)

Informovaný súhlas o spracovaní osobných údajov (vyplní každý zo žiadateľov)

Výpis z registra trestov každého zo žiadateľov

Správa o zdravotnom stave každého zo žiadateľov

Mnohé z týchto dokumentov budete potrebovať ešte niekoľkokrát, kým prebehne posledné pojednávanie. Je to realita, s ktorou sa treba zmieriť. Realita, ktorá ale v skutočnosti až tak nebolí.